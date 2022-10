James está listo para jugar: Zidane

"Yo no le veo preocupado, me decía él que estaba tranquilo. Lo importante para él es trabajar, ponerse bien como todos los demás. Le veo tranquilo, hemos hablado ayer. James debe estar preparado para lo que viene cada semana. Esta semana está listo para jugar", comentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Betis. Vea también: (Los lugares nocturnos que frecuenta James Rodríguez)

"Creo que la semana de James fue muy buena, como la de todos. Estoy contento con lo que está haciendo. Está trabajando muy duro, como todos los demás, y sabemos lo importante que es para el equipo. Veremos mañana, pero está preparado para jugar", comentó también.

Asimismo aseguró que le molesta que se difundan rumores sobre la vida privada del jugador, aunque no hace caso de ellos.

"Me molesta pero los rumores tenemos que dejarlos de lado. Lo que me interesa de James es cuando estamos aquí. Él está muy positivo, muy metido en lo que hace. No creo lo que se dice fuera. Le veo comprometido y bien metido en lo que hace con el grupo", aseguró.