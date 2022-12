James me dijo que no quería estar más en el Real Madrid: Felipe Peláez

Felipe ‘Pipe’ Peláez, uno de los amigos más cercanos de James Rodríguez, reveló en entrevista con Radio Marca Claro que el volante colombiano le manifestó, durante la celebración de su cumpleaños, que se sentía insatisfecho en el Real Madrid y lo único que deseaba era marcharse del club.

“La última vez que le pregunté, me dijo: “yo lo único que tengo claro es que ya no quiero estar aquí”. No le pregunté más nada”, dijo el cantante colombiano a los micrófonos de dicho diario.

Preguntado por su reacción al conocer la situación incómoda de James en las toldas madrileñas, ‘Pipe’ señaló que fue muy prudente con el tema.

“Eso fue en su cumpleaños. Le dije: “¿Pero qué va a pasar?”, inmediatamente me dijo: “No sé, lo único que te digo es que ya no quiero estar aquí”. A los 15 días ya no estaba ahí. Fue entonces cuando comprendí que el movimiento se dio un poco después”, añadió el exitoso interprete vallenato.

Hoy, James, con presente distinto al de las últimas temporadas con el Madrid, tiene clara la importancia de jugar en un equipo como el Bayern y poco a poco ha ido recuperando su confianza y su mejor nivel futbolístico, ese mismo que lo llevó a ser el goleador del pasado Mundial.

