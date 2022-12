James podría salir pronto del Bayern Múnich, según prensa alemana

A dos días de enfrentar a la selección peruana y, así, definir la clasificación del equipo colombiano al Mundial Rusia 2018, James no pasa por su mejor momento. Según la prensa alemana y especialistas en el campo, el fin de la temporada de James Rodríguez en el equipo bávaro, estaría por llegar.



Las razones de los periodistas se basan en los recientes rumores que aseguran la llegada de Julian Nagelsmann, el actual técnico del Hoffenheim, y quien se ha destacado por su actuación con dicho equipo.



Le puede interesar: Van Gaal, uno de los candidatos para dirigir a James en el Bayern Múnich.



La llegada de Nagelsmann al Bayern afectaría de manera rotunda al 10 colombiano ya que, según medios alemanes, James no es del gusto del entrenador alemán, porque prioriza el juego por las bandas y no sería de utilidad para los extremos teniendo en cuenta las técnicas de Nagelsmann.



Después de la salida de Carlo Anceloti, Jupp Heynckes, asumió el mando del Bayern Múnich, pero solo hasta finalizar el año en curso por el cariño que tiene por el club, lo cual obligaría a las directivas a buscar un reemplazo definitivo para el grupo bávaro, teniendo como más opcionado a Nagelsmann.



Incluso, algunos diarios de ese país se han aventurado a afirmar que el Bayern Múnich estaría pensando en pagar una penalidad para devolver a James al Real Madrid, dirigido por Zinedine Zidane, con quien la relación tampoco fue muy positiva.



