James Rodríguez: no sé dónde voy a jugar, es un tema bastante complicado

James Rodríguez sigue con un futuro incierto en el Everton, luego de que el técnico Rafa Benítez expresara que no contaría con él esta temporada, según el programa ‘El Chiringuito’.

Además, este viernes el colombiano comentó en su perfil de Twitch que no sabe dónde va jugar y es un tema bastante complicado.

"Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad, es un tema bastante complicado. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir sí o no, porque no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien y fuerte", comentó Rodríguez en una transmisión en vivo.

James también expresó que le gustaría probar la liga Italia, pues en su momento fue vinculado con el Milan, pero los rumores cesaron cuando el conjunto ‘Rossoneri’ contrató a Brahim Díaz, quien lucirá la ‘10’.

"¿Adónde voy a ir? A donde me quieran (…) Me falta Italia, sería una opción buena, a futuro no sé si va a pasar. Ya jugué en Portugal, España, Francia, Alemania e Inglaterra. Sería bueno hacer ese récord", agregó.

