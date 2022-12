James Rodríguez viajó a Venezuela para encuentro por Eliminatoria

A pesar de que el Bayern Múnich manifestó que, por la lesión que sufrió, cada vez está más cerca la posibilidad de que esto sea un hecho.James Rodríguez no puede jugar ante Venezuela,



Este martes, el exfutbolista argentino e integrante del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman, Patricio ‘Pato’ Camps, señaló que Rodríguez no está descartado en un ciento por ciento para actuar contra Venezuela este jueves en San Cristóbal.



El técnico José Néstor Pékerman informó este miércoles que el colombiano viajó con el equipo a San Cristóbal, ciudad en la que se jugará el encuentro, el jueves, a las 4:00 de la tarde.



Le puede interesar: James no está descartado para jugar contra Venezuela



Los jugadores colombianos llegan al crucial compromiso en el estadio Pueblo Nuevo en un gran momento.



El equipo está en el segundo puesto con 24 puntos en 14 fechas, únicamente superado por el pentacampeón mundial Brasil, con 33 unidades y su boleto a Rusia garantizado.



La eliminada Venezuela, a su vez, ocupa el último lugar con apenas seis puntos.