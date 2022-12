Jorge Luis Pinto se postula como posible entrenador de la Selección Colombia

. Así lo insinuó en entrevista con unen que dijo que

le encantaría ser DT de la tricolor.

“Soy colombiano y siento, por encima de todos los equipos, la camiseta de Colombia”, señaló el que fuera estratega de la selección de Honduras hasta 2017.

“Ya me conocen, felizmente pude demostrar éxito en mundiales y Olímpicos. Tengo una experiencia mucho más profunda y más amplia que la vez pasada, eso me abre puertas con la posibilidad de hacer un buen trabajo y me brinda más seguridad”, explicó el Santandereano.

Además, señaló que “hay que darle continuidad a algunas de las cosas que hizo Pékerman e inyectar un fútbol más rápido, colectivo, que presione cuando corresponde y un poquito más con la pelota. El jugador colombiano siente eso y hay que desarrollarlo”.

Por otra parte, dijo que la generación de jugadores actuales es más fácil de manejar pues son jóvenes, con mas mundo y más sana.