Jornada de repechajes para los últimos puestos para Rusia-2018

Son 9 los billetes en juego para el Mundial-2018, que saldrán de los repechajes europeos e intercontinentales, y de la zona África: la Italia de Gianluigi Buffon, la Australia de Tim Cahill, Perú y Honduras son algunas de las selecciones que se la juegan.



¿Gianluigi Buffon y Luka Modric se unirán al listado de ausencias destacadas en Rusia-2018? Italia y Croacia, dos pesos pesados del fútbol europeo están obligados a salir triunfantes de un repechaje a ida y vuelta si quieren estar en el Mundial.



Croacia es favorita ante la Grecia de Mitroglou, aunque Modric no se fía: "Estamos confiados pero hay un rival serio".



A Italia le tocó un rival complicado como Suecia. Aunque sin Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de la selección en 2016, los suecos demostraron que son un rival a tener en cuenta, como comprobó Francia cuando perdió con ellos en la fase de grupos.



En los otros partidos, Irlanda e Irlanda del Norte intentarán la sorpresa ante Dinamarca y Suiza respectivamente.



- Programa del repechaje a ida y vuelta de la Zona Europa (9-14 de noviembre), en horario GMT:



Partidos de ida



Viernes



Suecia - Italia



Sábado



Dinamarca - Irlanda



Partidos de vuelta



Domingo



Suiza - Irlanda del Norte



Grecia - Croacia



Lunes



Italia - Suecia



Martes



Irlanda - Dinamarca



Aún quedan por repartirse tres billetes en la zona África, donde Nigeria y Egipto ya están clasificadas.



Túnez cuenta con muchas papeletas para unirse a ellos camino a Rusia. Líderes de la llave A con tres puntos más que el Congo, a las 'Águilas de Cartago' les sirve un empate ante su vecina Libia. Una derrota podría incluso bastarles si el Congo no gana a Guinea.



Mayor suspense presenta la llave C, donde Costa de Marfil y Marruecos vivirán una final. Los 'Leones del Atlas', con un punto más que los 'Elefantes', estarán en Rusia si empatan. Los marfileños, presentes en los tres últimos Mundiales tienen pues la obligación de ganar.



"Necesitamos un equipo que vaya a ir a la batalla y en el que todos estén aptos para disputar 90 minutos al 200%, a dar todo por su país y su nación", previno el seleccionador marfileño Marc Wilmots.



Senegal, 1º del grupo D, y con un partido menos, podría clasificarse este viernes ante Sudáfrica en caso de triunfo. Pero en caso contrario todo quedará abierto para una última fecha de infarto.



- Programa de la 6ª y última fecha de la Zona África (10-14 noviembre), en horario GMT:



Grupo A



Sábado



Túnez - Libia



RD Congo - Guinea



Grupo B



Viernes



Argelia - Nigeria



Sábado



Zambia - Camerún



Grupo C



Sábado



Gabon - Mali



Costa de Marfil - Marruecos



Grupo D



Viernes



Sudáfrica - Senegal



Martes



Senegal - Sudáfrica



Burkina Faso - Cabo Verde



Grupo E



Domingo



Congo - Uganda



Ghana - Egipto



Después de deshacerse con más dificultad de la esperada de la valerosa Siria en el repechaje asiático, Australia se enfrenta ahora a Honduras, y a su 'caliente' estadio de San Pedro Sula, en una de las ciudades más conocidas de América Latina... por su violencia.



"No hay nada qué temer, a los australianos los vamos a llevar a comer baleadas y pollo chuco", dijo con humor a la AFP el comisario Jorge Rodríguez, portavoz de la policía de la segunda ciudad del país, situada 180 km al norte de Tegucigalpa.



Los 'Socceroos' y su legendario capitán Tim Cahill, todavía decisivo a sus 37 años, como demostró con su doblete ante Siria, siguen siendo favoritos. Más aún dado que el partido de vuelta será en Sídney.



En el otro repechaje Nueva Zelanda se mide con Perú, 5º de las eliminatorias sudamericanas, que no podrá contar con su estrella y capitán Paolo Guerrero, suspendido durante 30 días por la FIFA tras dar positivo en un control antidopaje.



"Todos estamos con él (Guerrero) en este momento durísimo. Por Guerrero vamos a buscar el objetivo de clasificar al Mundial", ha declarado su compañero Renato Tapia, intentando abstraerse del impacto de la noticia de la ausencia de Guerrero.



- Programa de los repechajes internacionales (10-15 noviembre), en horario GMT:



Partidos de ida



Viernes



Honduras - Australia



Sábado



Nueva Zelanda - Perú



Partidos de vuelta



Miércoles



Australia - Honduras



Jueves



Perú - Nueva Zelanda