Nelson Crispín reveló que fue victima de bullying: “Sufrí, pero quedó en el pasado”

En total, el paranadador Nelson Crispín lleva nueve medallas de los cuatro Juegos Paralímpicos en los que ha participado, convirtiéndose así en un referente nacional y mundial en las varias modalidades en las que compite, entre las que está la prueba de 100 metros y estilo libre, también 200 metros combinado, en la que se realizan los cuatro estilos de la natación: mariposa, espalda, pecho y libre; dos de sus recientes preseas las consiguió en los Paralímpicos de París 2024.

Estas fueron de plata y en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, contó la gran emoción que sintió y el orgullo que representa poder estar en lo alto del podio con la bandera de Colombia. Contó que, luego de estar en los Juegos de Londres, Río y Tokio, su meta es ir por esa décima medalla en París.

En cuanto a las competencias paralímpicas, Crispín compite en la categoría C6, que engloba a personas con baja talla. Justamente, recordó que su camino para convertirse en la leyenda paralímpica que es hoy en día no fue fácil. Desde su infancia, tuvo que enfrentar situaciones de bullying debido a su estatura. Sin embargo, ese momento difícil fortaleció su carácter y lo impulsó a perseguir sus sueños en la natación paralímpica.

Hoy en día, Crispín es reconocido como uno de los mejores nadadores paralímpicos de Colombia y un referente en el deporte. Por eso, le envió un mensaje a aquellos que en su momento se “la montaron”, como dijo. Recalcó que lo importante de esas situaciones es salir adelante y formar el carácter.

“Sí, la verdad en ese tiempo no se llamaba como tal elbullying, pero pues me la montaban, sufría y teníamos muchos sobrenombres. Decirles que ya que eso quedó atrás y ahora estamos, gracias a eso, formando ese carácter que en ese momento era tan fuerte. Ahora es muy fuerte. Gracias a todo eso estoy acá, he llegado a donde estoy y solamente me queda agradecimiento y no pensar como en el pasado, sino en el presente”, sentenció.