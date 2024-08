Anthony Zambrano reveló dolorosa lesión que lo dejó afuera de los Juegos Olímpicos

Anthony Zambrano,el destacado atleta colombiano y subcampeón olímpico de los 400 metros en Tokio 2020, anunció su retiro de la repesca de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París debido a una dolorosa lesión en el tobillo. A través de sus redes sociales, Zambrano compartió detalles de su situación y sus sentimientos al respecto.

“Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y mi departamento. Gracias por todo, pero me retiro este año de la pista, el otro año volvemos con toda,” escribió Zambrano en su cuenta de Instagram.

El atleta, quien fue el último colombiano en asegurar su puesto en París, expresó su gratitud por haber podido participar en sus terceros Juegos Olímpicos a pesar de las dificultades. “Estoy en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento (La Guajira). Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda. Y, de verdad, agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo,” añadió.

Anthony Zambrano reveló dolorosa lesión en los Juegos Olímpicos. Foto: Instagram @anthony_zambrano400.

Con 26 años, Zambrano es entrenado por el cubano Nelson Gutiérrez y ha sido una figura destacada en el atletismo colombiano. Durante la competencia, Zambrano participó en la segunda serie y registró un tiempo de 45.49 segundos, quedando séptimo y sin posibilidades de avanzar a las semifinales al no quedar entre los tres primeros de su carrera. El ganador de la serie fue el estadounidense Michael Norman con un tiempo de 44.10 segundos.

Publicidad

Zambrano, quien alcanzó la medalla de plata en Tokio 2020 con un tiempo de 44.08 segundos, ha enfrentado varios desafíos desde entonces. En los Mundiales de Budapest 2023 fue descalificado en la primera ronda por invadir carril, a pesar de haber asegurado un pase a las semifinales por tiempo. Además, el año pasado, perdió el bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago por la misma razón.

A pesar de estos contratiempos, Zambrano mantiene una actitud positiva y promete regresar con fuerza el próximo año, buscando nuevamente poner en alto el nombre de Colombia en el atletismo mundial.