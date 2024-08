Yeison López reveló que sufrió una grave lesión a tan solo tres semanas de los Olímpicos

El medallista olímpico Yeison López no dudó en agradecer a aquellos que han estado detrás de su sueño, el cual cumplió este viernes al conseguir la de plata en los Juegos Olímpicos de París, en la modalidad de halterofilia, categoría 89 kilos. A pesar de las dificultades que ha enfrentado en su camino hacia el éxito, como una grave lesión, se mostró muy emocionado y motivado.

En diálogo con Blu Radio y Caracol Sports, resaltó el apoyo que ha recibido de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y su equipo de trabajo, quienes han sido fundamentales en su preparación, según dijo. Sin embargo, también hizo un llamado a todos los colombianos para que apoyen a los atletas y crean en su talento, pues llegar a unos JJOO no es “nada fácil”.

Yeison López Foto: AFP

Grave lesión de Jeison López antes de los Olímpicos

Llegar a la final de halterofilia no fue sencillo e, incluso, casi se pierde las justas olímpicas por una lesión que sufrió en la espalda a tan solo tres semanas del arranque de las competencias en París. Aunque fue un momento crucial, porque tuvo que frenar su entrenamiento, nunca se rindió. El problema que estaba enfrentando solo se lo contó a su familia, pues dijo que no quería crear preocupación.

“No ha sido fácil. La verdad, no ha sido nada fácil. Hace dos semanas, tres semanas mi sueño se salía de las manos, se iba porque tuve una lesión en la espalda donde me tocó parar aproximadamente dos semanas. O sea, que mi preparación se cortó, entonces fue muy difícil; esto solo lo sabe mi hermano, mi hermana mayor y mi novia. Solo ellos sabían la molestia que yo tenía en Colombia y no quise decirle a más nadie porque era un sinónimo de preocupación y siempre quiero que mi familia me vea fuerte y que yo sí puedo. Entonces, no ha sido fácil. Agradecerle mucho, mucho a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas que me ha dado su respaldo”, reveló.