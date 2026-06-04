Knicks golpean primero y toman ventaja en las Finales de la NBA 2026

Los San Antonio Spurs perdieron 105-95 en casa ante los New York Knicks, pese a que el conjunto neoyorquino no mostró su mejor versión durante varios tramos del partido.

Los Knicks lideran la serie 1-0

El primer encuentro de las Finales de la NBA 2026 se disputó la noche del miércoles 3 de junio. Los Knicks visitaron a los Spurs en un ambiente marcado por un espectáculo de fuegos artificiales que dio paso a un partido de alta exigencia táctica. Con una remontada liderada por Jalen Brunson, los New York Knicks se llevaron la primera victoria de la serie al imponerse 105-95 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Brunson anotó 30 puntos, 13 de ellos en el último cuarto, y fue determinante en el cierre del encuentro. Del otro lado, Wembanyama registró 26 puntos y 12 rebotes, aunque también perdió seis balones y convirtió seis de sus 21 lanzamientos de campo.

El partido llegó empatado a los dos minutos finales, pero los Knicks aprovecharon mejor las últimas posesiones para asegurar el triunfo. El equipo neoyorquino además logró remontar una desventaja de 14 puntos que tenía en el tercer cuarto. Con este resultado, los Knicks suman 12 victorias consecutivas en los playoffs y quedan a tres triunfos más de conquistar su primer título de la NBA desde 1973.



Trump estará presente en el segundo partido

El segundo partido de la serie se disputará el viernes 5 de junio en Nueva York. Posteriormente, la final se trasladará a San Antonio para el tercer juego, programado para el lunes 8 de junio, y para el cuarto encuentro, previsto para el miércoles 10 de junio. Si la serie lo requiere, se jugarán partidos adicionales en Nueva York y San Antonio hasta completar un máximo de siete encuentros. Las Finales de la NBA se disputan al mejor de siete partidos. El primer equipo que alcance cuatro victorias será proclamado campeón. Este formato permite que los entrenadores ajusten sus planteamientos a medida que avanza la serie y conocen mejor a su rival. Al momento de la publicación de este artículo, los New York Knicks lideran la serie por 1-0.