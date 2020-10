La calidad de James está intacta y eso quedó demostrado en su debut: Tino Asprilla

El exjugador de la Selección Colombia Faustino Tino Asprilla, quien hace parte de la mesa de trabajo de Blog Deportivo, analizó del debut de James Rodríguez en el Everton este domingo ante el Tottenham en la Premier League.

Según Asprilla, la calidad de James está intacta, pero le recomendó trabajar un poco más en su físico para así poder estar en su mejor nivel y demostrar de qué está hecho en la Premier, para muchos la liga más importante del mundo.

“Siempre he manifestado que la calidad de un jugador no se pierde porque deje de jugar y la calidad de James está intacta. Físicamente tiene que mejorar y eso todo mundo lo sabe. Esperemos que siga en ese ritmo y sobre todo que no tenga lesiones para poderlo ver jugar de esa manera”, manifestó.

Agregó Asprilla que la confianza de Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, es y será fundamental para que James encuentra su lugar en la Premier y pueda explotar todo su talento de cara a conseguir cosas importantes con el equipo de Liverpool.

“En el fútbol, la confianza de un entrenador lo es todo. Cuando uno tiene la confianza, uno demuestra todo lo que sabe hacer. Eso se nota automáticamente. Sabe que no tiene que estar mirando al banco a ver si lo van a sacar”, añadió el exdelantero colombiano.