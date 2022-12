La condición que pondría la Federación a Pékerman si decide seguir en la Selección

Javier Hernández Bonnet, director de deportes de Blu Radio, dijo en Mañanas Blu que en las últimas horas tuvo la oportunidad de hablar con una fuente cercana al cuerpo técnico de la Selección Colombia, quien le dijo que se sostendrá una reunión para definir la continuidad de Pékerman en el combinado nacional.

“Este viernes habrá una cumbre para poner las cartas sobre la mesa y definir la continuidad o no de Pékerman en la Selección Colombia (…). Ya se sabe cuáles son las jugadas que tiene la Federación y es decirle a Pékerman: ‘lo acogemos, siga con nosotros, no hay ningún peso de aumento, pero la única condición es que su empresario Lezcano no asome la nariz en la Federación’”, dijo.

Publicidad

Esta sería,una forma, según Bonnet, de poner contra la pared al entrenador argentino para que dé una negativa a la propuesta de permanecer dirigiendo a la Selección.

“Pékerman trae otra propuesta, al menos insinuada a través de terceros, y es que se haga una especie de cuerpo técnico elite, donde él tenga la figura de director deportivo”, señaló.

Le puede interesar: Así quedó ubicada Colombia en el ranking FIFA tras el Mundial

De momento, Arturo Reyes estará al frente para los partidos amistosos ante Venezuela y Argentina.