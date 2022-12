La Federación solo cobra licencias y no ayuda: madre de piloto ‘Chevy’ Rodríguez

Margarita Guzmán, madre del piloto de kartismo Sebastián ‘Chevy’ Rodríguez explicó en Autos y Motos los motivos que la llevaron a tomar la decisión de retirar a su hijo de las competencias.

A través de un comunicado de prensa, la madre del joven piloto bogotano expresó la decisión frente a desavenencias que se presentaron con la Federación Colombiana de Karts (Fedekart).

“No hay garantías para seguir corriendo en el kartismo nacional no solo con ‘Chevy’ si no con otros niños que quieren correr”, refirió Margarita Guzmán.

También comentó que la Federación lleva mucha tiempo ausente: “ni siquiera van a las carreras no se preocupan por nada, ellos básicamente solo cobran las licencias, están dejando que los jueces hagan lo que quieren en las pistas, no están haciendo nada, no se sienten ni para bien ni para mal”.

Frente a la manera como tomaron la decisión de retirar al piloto de trece años, dijo: “Es muy complicado para ellos si no tienen garantías, hemos tratado como papás de explicarle a ‘Chevy’, lo hemos tratado de apoyar en todo, pero todo tiene un límite”.

Por ahora, ellos esperan que la Federación les dé garantías para correr, piden que los campeonatos sean limpios y transparentes, sin manipulaciones.

