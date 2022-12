La historia de Pedro Causil, el patinador colombiano clasificado a JJ.OO. de Invierno

El patinador colombiano Pedro Causil, quien se clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, habló en Mañanas BLU sobre lo que ha sido su preparación física y mental para alcanzar uno de los mayores logros de su carrera.

Pedro dejó de lado el patinaje sobre ruedas, donde era un verdadero campeón, para asumir el “difícil” reto del patinaje de invierno. Y aunque fueron tres largos años de adaptación y cambios, este fin de semana llegó su recompensa al clasificarse a las justas, que en este deporte equivalen a unos Olímpicos.

“Nací en Cartagena, pero me crie en San Andrés, fue allí donde aprendí a patinar en el año1997 y hasta el sol de hoy no hay una pista. Por eso me tuve que devolver a Cartagena a los 10 años y ahí empezó todo. Fueron muchos años de triunfos”, dijo.

Asimismo, precisó que empezó en el patinaje sobre ruedas, compitiendo en varias ciudades del mundo, donde se ganó el reconocimiento y la admiración del planeta entero.

Explicó, además, que su carrera ha estado marcada por el sacrificio, las ganas y la disciplina, dejando de lado a su familia, su noviazgo y su tiempo libre para meterse de lleno en el deporte que tanto ama.

“Lo que yo puedo traer del patinaje sobre ruedas al patinaje sobre hielo es la fortaleza mental, porque yo estaba en un nivel muy alto en carreras y aquí pasé a ser un ‘don nadie’. La parte mental fue lo que me ayudó a sobreponerme a todo eso y, aunque fue un proceso muy largo, estamos preparados para asumir el reto de unos Juegos Olímpicos de Invierno”, manifestó el deportista de 26 años de edad.

Causil logró la marca en los 500 metros lanzados y se ganó el tiquete directo para estar en las justas, que se disputarán en Pyeongchang, Corea del Sur, del 9 al 25 de febrero de 2018.

