La insólita respuesta de Sebastián Villa sobre Gardel que generó burlas en Argentina

El extremo derecho colombiano Sebastián Villa de a poco se ha ido convirtiendo en una de las figuras del Boca Juniors y, por eso, la prensa argentina no pierde la oportunidad de tenerlo en sus micrófonos.

La más reciente entrevista que concedió el colombiano fue para ‘Los más grandes’, programa de Radio Cooperativa de Argentina La 770. En ella, Villa habló de su presente con el cuadro ‘xeneixe’ y de su actualidad deportiva. Sin embargo, eso pasó a un segundo plano tras una insólita respuesta del jugador al ser preguntado por Carlos Gardel, máximo exponente del tango en todo el mundo.

El experimentado periodista Aldo Proietto, de 73 años de edad, le preguntó al colombiano que de dónde era, a lo que Villa respondió: “de Bello, cerca de Medellín”. Acto seguido, el comunicador le replicó: “¿Sabes que tenés a un ídolo argentino en Medellín?”.

Villa, sorprendido, aseguró que no conocía a Gardel ni había oído hablar de él, pero que le mandaba un gran abrazo y un saludo muy especial.

“No, no sabía. Pero le mando un saludo muy especial y un gran abrazo”, fueron las palabras del jugador colombiano.

La respuesta incomodó a la mesa de trabajo e incluso generó algunas risas entre los presentes.

Incluso, el conductor del programa intentó terminar el diálogo con Villa, pero algunos compañeros de la emisora bromearon y dijeron: “son cosas que pasan”.

Al término de la entrevista, el periodista le dijo: “Sebastián (Villa) te agradecemos mucho tu tiempo y lo único que no me gustó de la nota es que no conocieras a Gardel. Cuando bajes ahora de tu edificio pregúntale al encargado, al portero, a una señora que limpia o al vecino. Pregúntale quién era Gardel”.

Gardel fue un cantante de tango que murió en Medellín el 24 de junio de 1935. Hasta hoy es el máximo exponente de este género musical en todo el mundo.

