La tierna foto con la que Nicolás Vikonis sorprendió a sus seguidores

El uruguayo Nicolás Vikonis, sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una foto con su hijo recién nacido Luka.

En un tierno abrazo, el exarquero de Millonarios, presentó a su hijo y con un mensaje bíblico, hizo saber que se siente bendecido por la llegada del menor.

“Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen(...)”, citó el uruguayo en un trino.

Vikonis es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Millonarios, que han pasado últimamente por la institución, ya que hizo parte de un ciclo histórico para el club al ser pilar en el título de Liga contra Santa Fe en el 2017.

