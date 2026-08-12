En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Los Angeles Lakers serán vendidos a antiguo CEO de Disney y al hermano del yerno de Trump

Los Angeles Lakers serán vendidos a antiguo CEO de Disney y al hermano del yerno de Trump

La venta ascenderá hasta los 12.500 millones de dólares, según ha informado el medio especializado ESPN.

Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa a uno de los equipos más emblemáticos de la NBA en 12.500 millones de dólares, informó ESPN este miércoles.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto estadounidense. El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según ESPN.

Últimas noticias

Jorge Messi y Lionel Messi
Fútbol

Dolorosa carta de Messi para despedir a su padre: "No sé qué hacer sin vos, no sé cómo seguir"

Técnico del FPC lloró al narrar el dolor de sus jugadores por terremoto.jpg
Fútbol Colombiano

Técnico del FPC lloró al narrar el dolor de sus jugadores por terremoto: "No queremos jugar"

La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en el equipo angelino por 10.000 millones de dólares.

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Joshua Kushner, a través del fondo Thrive Eternal, estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino.

Publicidad

La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, en su momento puso fin a los 46 años de dominio de la familia Buss sobre el gigante de la NBA.

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la liga estadounidense, solo superados por los Boston Celtics.

En sus nóminas han desfilado algunas de las mayores estrellas del baloncesto mundial, como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y el fallecido Kobe Bryant.

Publicidad

Su más reciente figura, LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, dejó el equipo hace menos de un mes para unirse a los Philadelphia 76ers tras pasar ocho años y ganar un título con los angelinos.

Vea también

LeBron James.
Deportes

LeBron James sacude a la NBA con una drástica decisión sobre su futuro

Relacionados

Los Angeles Lakers

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad