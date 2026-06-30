LeBron James sacude a la NBA con una drástica decisión sobre su futuro

Una de las etapas más importantes de la carrera de LeBron James llegó a su fin. El máximo anotador histórico de la NBA no continuará en Los Angeles Lakers y entrará al mercado de agentes libres para definir el próximo destino.

James continuará su carrera y no contempla el retiro, pese a que afrontará la que sería su temporada número 24 en la NBA.

Con este anuncio, uno de los mejores aleros en la historia pone punto final a un ciclo de ocho temporadas defendiendo la camiseta de la franquicia angelina, una etapa en la que conquistó un campeonato y amplió su legado como uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto.

LeBron James, jugador de la NBA. Foto: EFE.

¿Por qué LeBron James deja a Los Angeles Lakers?

LeBron James comunicó formalmente a la organización angelina que no seguirá en el equipo para la próxima temporada.

La decisión le permitirá convertirse en agente libre y negociar con cualquier franquicia de la NBA una vez se abra oficialmente el mercado.

La confirmación llegó a través de Rich Paul, quien explicó a ESPN que el cuatro veces campeón de la liga desea mantenerse en actividad y buscar un nuevo desafío deportivo, descartando así los rumores sobre un posible retiro.

LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense. Foto: AFP.

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La etapa de LeBron en los Lakers

La salida de James pone fin a ocho temporadas con la camiseta púrpura y oro, un periodo en el que consiguió uno de los títulos más importantes de la historia reciente de la franquicia más grande del baloncesto estadounidense.

El momento más destacado de su paso por Los Ángeles llegó en 2020, cuando lideró a los Lakers hacia el campeonato tras imponerse a los Heat Miami en las Finales de la NBA.

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Durante su etapa en el equipo hollywoodense, el alero también continuó ampliando sus registros individuales hasta convertirse en el máximo anotador histórico de la competición, consolidando aún más su legado dentro del baloncesto profesional.