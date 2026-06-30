Alemania vuelve a casa tras su eliminación del Mundial 2026: crecen las críticas a la selección

La selección de Alemania aterrizó esta mañana en territorio germano tras su temprana eliminación de la Copa del Mundo, en un retorno que estuvo marcado por el pesimismo. El equipo llegó al campo de entrenamiento durante la noche tras un accidentado viaje que sufrió retrasos en el vuelo, una demora que, sumada al peso de la derrota, se tradujo en rostros sombríos por parte de los integrantes del plantel, según reportó la agencia ANSA.

El conjunto alemán se despidió del torneo tras una sorpresiva derrota ante Paraguay en la fase de dieciseisavos de final. Este resultado no solo supuso un duro golpe deportivo, sino que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el futuro del combinado nacional. De acuerdo con un análisis de Deutsche Welle, esta es la tercera vez consecutiva que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) queda fuera del certamen de manera anticipada, lo que ha abierto un intenso debate interno sobre las causas del fracaso, las responsabilidades de los implicados y las posibles consecuencias estructurales.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - 29 DE JUNIO: El alemán Jonathan Tah controla el balón ante el paraguayo Gustavo Velázquez (n.º 2) durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, disputado en el Boston Stadium el 29 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP

La caída ante el equipo paraguayo ha sido catalogada como una de las grandes sorpresas del torneo, consolidándose como un nuevo eslabón en una reciente racha de fracasos para el fútbol alemán en las etapas de eliminación directa, según informó Al Jazeera.

El dolor de la eliminación se vio agravado por la forma en que se produjo el desenlace. Por primera vez en su historia, Alemania perdió una tanda de penaltis en una Copa del Mundo, un momento crítico que dejó al descubierto la fragilidad psicológica del plantel en los momentos decisivos. Según reportó la Cadena COPE, tras el encuentro trascendió una "intrahistoria" del vestuario en la que se reveló que "algunos no querían tirar" durante la fatídica serie desde los once pasos.



La delegación alemana ahora se enfrenta a una etapa de incertidumbre. Con el plantel ya instalado en su centro de operaciones, se espera que en los próximos días la cúpula de la DFB realice un balance exhaustivo sobre lo ocurrido. La prensa local y los aficionados cuestionan cómo una potencia histórica del fútbol mundial ha encadenado tres eliminaciones tempranas, una tendencia que ha puesto a la estructura del equipo bajo la lupa. Mientras el cuerpo técnico y los jugadores inician un periodo de reflexión, la afición alemana asimila lo que ya se considera una de las páginas más decepcionantes del balompié germano en las últimas décadas.