Paraguay hace historia: elimina a Alemania en los penales y se mete a octavos del Mundial 2026

Paraguay firmó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial 2026 al eliminar este lunes a Alemania en la tanda de penaltis (4-3), después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en un intenso duelo disputado en el estadio de Boston. La Albirroja mostró orden táctico, sacrificio y personalidad para resistir el dominio del gigante europeo y sellar una clasificación histórica a los octavos de final.

El gran héroe de la épica paraguaya fue el arquero Orlando Gill, decisivo con sus intervenciones durante el encuentro y determinante en la vibrante definición desde los once pasos para consumar la eliminación alemana y desatar la alegría en tierras guaraníes.

La Albiroja volvió a demostrar que la garra paraguaya también gana partidos. Sin el cartel de favorito, soportó el dominio que por momentos trató de imponer Alemania, defendió con orden y nunca perdió la convicción de competir de igual a igual.

Los de Alfaro golpearon primero gracias a un cabezazo de Julio Enciso antes del descanso, aunque Kai Havertz igualó el marcador en la segunda mitad y obligó a disputar una prórroga. En el tiempo extra, Alemania creyó encontrar el gol de la clasificación, pero el VAR anuló la anotación de Jonathan Tah por una infracción sobre el guardameta paraguayo, una decisión que ponía a creer a los paraguayos que se podía lograr una gesta histórica.



Y así fue, en los penales el sufrimiento paraguayo se convirtió en llanto de alegría. Tras una serie cargada de nervios, el fallo de Tah abrió la puerta para que José Canale marcara el lanzamiento definitivo y desatara la euforia de todo un país que tras 16 años sin estar presente en las copas del mundo regresó con toda para dejar por fuera de la competencia nada más y nada menos que a la tetracampeona Alemania.

Todo estaba escrito para que Paraguay y el cazador de utopías, Gustavo Alfaro, quien en la antesala del encuentro tuvo que soportar la arremetida de críticas del histórico José Luis Chilavert, protagonizará la mayor sorpresa hasta ahora del Mundial, manteniendo vivo el sueño mundialista.

En los octavos de final enfrentará al ganador de la llave entre Francia y Suecia.