Los tres europeos que se pelean por Gustavo Puerta por su gran Mundial

Finalizada la fase de grupos del Mundial, la Selección Colombia ha dejado sensaciones positivas de lo que puede ser capaz de lograr en esta edición de la competencia y cómo varios de sus futbolistas se encuentran en un gran nivel con un rendimiento impresionante como Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Jhon Córdoba, Daniel Muñoz, Jhon Arias o Gustavo Puerta, entre otros.

Este último, que milita en el Racing de Santander de España, ha llamado la atención no solo del público colombiano (quitándole la titularidad de Richard Ríos), sino que ya en el viejo continente comienzan a aparecer algunos clubes interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Gustavo Puerta // Foto: AFP

Los tres clubes europeos interesados por Gustavo Puerta

La titularidad de Puerta en los tres partidos de la fase de grupos con la Selección Colombia llamó la atención de Porto, Atalanta y Roma como interesados a hacerse con sus servicios para la próxima temporada, además de ser una gran oportunidad para el Racing Club de Santander para hacer 'caja' con una posible salida del mediocampista colombiano en este mercado de verano.

"El mediocampista dominó la defensa colombiana y demostró que puede ser un activo valioso si el Porto decide ficharlo, lo que ha generado un movimiento en las redes sociales entre los seguidores del Porto, muchos de los cuales instan a la directiva del club a asegurar de inmediato al joven talento del Racing de Santander", indicó el diario Récord de Portugal sobre el interés por el colombiano.



Por otro lado, fue el reconocido periodista italiano Gianluigi Longari el que confirmó el interés de los clubes de la Serie A por el colombiano, que, según dijo, se debe a su gran perfil para el manejo de la pelota y aporte que ha tenido para Colombia en este Mundial.

"Gustavo Puerta, del Racing, está despertando interés en el mercado de fichajes. El colombiano, que brilló en el Mundial, es admirado por el Oporto, mientras que en Italia es seguido por el Atalanta y la Roma", indicó.

Siendo así confirmado el interés de Porto, Atalanta y Roma por hacerse con los servicios del colombiano, quien sigue dando de qué hablar con el paso de los días en la Copa Mundial de la FIFA.

Gustavo Puerta juega en España con el Real Racing de la segunda división X: @realracingclub

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Los números de Gustavo Puerta en España

Pero el gran nivel de Puerta no es de ahora, sino que clave en el ascenso del Racing Club de Santander a LaLiga en España. En su temporada en segunda, disputó 32 partidos como titular y anotó 3 goles, además de que sirvió tres asistencias, demostrando su gran aporte en el ataque del equipo, que ahora también se ve reflejado en la Selección Colombia.