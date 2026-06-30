Entradas para Portugal vs. Croacia se disparan: pagan hasta 30.000 dólares

Los precios de reventa de algunas de entradas del partido de dieciseisavos entre Portugal y Croacia, que puede ser la última oportunidad para ver a Ronaldo Cristiano o Luka Modric en un Mundial, y que se disputará el jueves en el Toronto Stadium han alcanzado en las últimas horas los 30.000 dólares canadienses (21.100 dólares estadounidenses o 18.500 euros).

Según datos publicados por la cadena de televisión CTV News, algunas localidades para el encuentro aparecen en SeatGeek por más de 30.000 dólares canadienses, mientras que otras entradas en SeatGeek y StubHub se vendían por miles de dólares.

Las más baratas para un asiento individual superaban los 2.600 dólares. Cuando la FIFA sacó las entradas a la venta en 2025, los precios oficiales oscilaban entre 335 y 875 dólares.

El cruce ha adquirido una dimensión especial en Toronto por la fuerte implantación de las dos comunidades en el área metropolitana. En el área metropolitana de Toronto viven unas 140.000 personas de origen portugués y alrededor de 35.000 de origen croata, una base social que ha alimentado la demanda local para un encuentro de eliminación directa.



A ese factor se suma el atractivo deportivo y simbólico del partido, que podría ser el último encuentro mundialista de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric si Portugal o Croacia quedan eliminadas. El ganador avanzará a octavos de final y el perdedor cerrará su participación en el torneo.

Cristiano Ronaldo / Modric Foto: AFP // Instagram @LukaModric

La situación se produce pese a que la provincia canadiense de Ontario, a la que pertenece Toronto, aprobó este año legislación para prohibir la reventa de entradas por encima de su valor nominal. Sin embargo, las plataformas de reventa han advertido de dificultades prácticas para aplicar la norma, entre ellas la verificación del precio original pagado por los usuarios.

El Portugal-Croacia, programado para el 2 de julio a las 19.00 hora local, será además el último partido del Mundial 2026 que se disputará en el Toronto Stadium.