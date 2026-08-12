Dolorosa carta de Messi para despedir a su padre: "No sé qué hacer sin vos, no sé cómo seguir"

El astro argentino Lionel Messi dijo que tiene "bastantes dudas" de que vaya seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más", este miércoles en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, quién murió el viernes a los 68 años.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió Messi en sus redes sociales.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidentes con el desarrollo del Mundial 2026.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", dijo el astro argentino, que partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos tras el funeral de su padre.



"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", dijo Messi en sus primeras declaraciones tras la final perdida ante España por 1-0 en Nueva Jersey.

Messi destacó el rol fundamental de su padre en su vida y en su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".

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Carta de Messi a su padre

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

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Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.