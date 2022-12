La tremenda reflexión de Egan Bernal sobre los sueños que inspira a sus seguidores

El actual campeón del Tour de Francia, el ciclista colombiano Egan Bernal, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una tremenda reflexión sobre los sueños y las oportunidades de la vida.

Egan, con la humildad y sencillez que lo caracterizan, pidió a todos sus seguidores no dejar de luchar por sus sueños por imposibles que parezcan y creer en que sí es posible que “una persona normal” sea protagonista de grandes hazañas.

“Si hace algunos años me hubieran dicho que yo iba a ganar un Tour de Francia, no lo hubiera creído. ‘Imposible que un niño normal, de una familia normal, de una ciudad normal, pueda lograr algo como eso’, pensaba. Ahora lo he conseguido y lo estoy asimilando. El mensaje que quiero dejar acá a todas esas personas “normales” es que nunca pierdan la esperanza y que sean felices haciendo lo que hacen”, escribió Egan.

Asimismo, el pedalista nacional agradeció a todo el municipio de Zipaquirá y al país por la bienvenida el pasado miércoles 7 de agosto.

“Muchas gracias, Colombia. Muchas gracias, Zipaquirá. ¿Qué mejor lugar para entregar la camiseta amarilla que en la ciudad que me vio crecer?”, sostuvo Bernal en un post en el que compartió varias fotografías del homenaje el pasado miércoles.

