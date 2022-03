La verdad todos la saben, a mí me vetaron de la Selección Colombia hace cuatro años: Yoreli Rincón

Este viernes, 18 de marzo, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo la jugadora colombiana Yoreli Rincón, quien habló, entre otros temas, sobre su ausencia en la Selección Colombia y el veto que, según ella, le impusieron por las diversas protestas que realizaron en pro de sacar a la luz las injusticias que viven las mujeres en el fútbol profesional.

“Yo no juego en la Selección Colombia desde el 2018. La verdad todos la saben, pero se esconde, yo estoy vetada desde hace 4 años. Yo me imagino que fue por la pelea del premio de la Copa Libertadores”, afirmó.

Rincón también afirmó creer que el veto al que se ha tenido que enfrentar se debió a “cuando sacamos a la luz las diferencias en los pagos, la falta de apoyo, los vetos que ya existían, cuando iban a eliminar la liga e hicimos un revuelo para que no permitir que la terminaran. Al final nos dieron el premio de la Libertadores, pero no me volvieron a llamar”.

Yoreli Rincón afirmó que desconoce si a sus compañeras les han mejorado la situación por la que ellas reclamaron en el pasado. Además, dijo que “escuché que el técnico dijo que estaba pendiente del nivel de las jugadoras, pero desde 2018 no recibo ni una llamada, ni del técnico, ni de la federación”.

La jugadora, que milita actualmente en la Sampdoria de la Serie A en Italia, y que se ha destacado como una de las mejores en la historia del fútbol femenino en Colombia, afirmó sentirse tranquila y con la esperanza de que sus compañeras estén recogiendo los frutos de una lucha que ellas, en su momento, realizaron, no sin antes recordar que aún queda mucho por hacer por el fútbol femenino en el país.

