Las explosivas declaraciones de Cristiano tras lograr su quinto balón de oro

Esta semana Cristiano Ronaldo ganó su quinto balón de oro igualando en el número de tantos al 10 argentino, Leo Messi. Después de lograr la anhelada victoria, el futbolista entregó unas polémicas declaraciones a la revista France Football en donde aseguró que “no ve a nadie mejor que él”.

“Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos”, dijo Ronaldo.

Con referencia a haber alcanzado a Messi, el portugués declaró que ya es normal que pase a la historia como el jugador que ganó más balones de oro.

“Ya he entrado en la historia del fútbol, no solo al ganar este Balón de Oro. Ya había entrado ganando un Balón de Oro, luego dos, tres, cuatro, cinco… Ahora es normal que pase a la historia como el jugador que ganó más. Estoy muy feliz, es un momento muy especial para mí. Nunca pensé que fuera tan bonito, ni siquiera en un sueño”.

Finalmente, el 7 del cuadro ‘merengue’ dijo que se encuentra muy motivado y con la capacidad de “ganar más”.