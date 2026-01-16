En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
María Corina Machado
Superliga

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / ColorLoto, resultados del sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

ColorLoto, resultados del sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El sorteo número 149 de Baloto ColorLoto, realizado en la noche de este jueves, 15 de enero de 2026, no dejó ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado vuelve a incrementarse.

Publicidad

Publicidad

Publicidad