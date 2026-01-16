En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fuerte temblor de magnitud 5.0 sacude Colombia

Fuerte temblor de magnitud 5.0 sacude Colombia

Un temblor con epicentro en el departamento de Santander despertó a los colombianos este viernes. El evento coincide con otro sismos de alta magnitud registrados en México y Centromérica.

