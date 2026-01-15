Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2829, celebrado la noche del jueves 15 de enero de 2026. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en diferentes regiones del país.

La jornada reafirmó la tradición y el respaldo de este sorteo, que cada semana renueva la ilusión de quienes participan con la expectativa de cambiar su destino con un solo número.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2829

El gran protagonista de la noche fue el número 3649 de la serie 188, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La entidad recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos):



Pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Premios mayores:



Deben gestionarse en la sede principal o en oficinas autorizadas.

Dirección:



Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Como recomendación general, se invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.