Lloré desconsolado antes de decirle a Pékerman que no podía ir al mundial: Perea

El exjugador de la Selección Colombia Luis Amaranto Perea estuvo en El Camerino de Blu Radio y contó cómo se prepara para afrontar una nueva etapa como entrenador y cómo fue el momento en el que se decidió que no sería parte de la nómina que participó en el Mundial Brasil 2014.

Publicidad

Perea llegó con una lesión a la concentración previa del combinado nacional en Bogotá antes de partir a Argentina para afrontar partidos de fogueo antes de encarar la cita mundialista.

El exdefensor señaló que desde que fue llamado al grupo inicial sabía que su cuerpo no respondería en caso de ser tenido en cuenta por Pékerman para Brasil 2014.

Publicidad

“Desde que entré a la convocatoria sabía que iba a ser muy complicado, lo mío no parecía grave y la gente no pensó que fuera a dar para perderme un mundial. Desde que estuvimos en Colombia se veía venir”, dijo Perea.

Publicidad

“Pékerman sabía mi situación y nunca me presionó, un día antes de dar la lista yo sabía que no llegaba, llamo al psicólogo, le digo que necesito hablar con él, le comento lo que me pasa y le digo que debo decirle a José Pékerman que no puedo ir al mundial”, agregó el exjugador del Atlético de Madrid.

Aseguró que lloró sin parar por aproximadamente 30 minutos hasta que llegó el profesor Pékerman y le dijo que la lesión no le permitía “competir en un mundial”.

Publicidad

“Le digo profe, yo no sé cuáles eran sus planes, pero quiero que sepa que la lesión no me permite competir en un mundial (…) Tanto José como yo estábamos quebrados, ya no podía llorar más, creo que lo sorprendió que yo hubiera tomado la iniciativa”, sentenció.

Publicidad

Perea señaló que tomó la decisión antes de que el profesor diera la lista final de convocados y que fue fiel a sus principios y comunicó a tiempo que no podría dar el cien por ciento en un certamen tan importante como un mundial de Fútbol.

Actualmente Perea se prepara en la Federación Española de Fútbol para poder ejercer como entrenador y asegura que pese a que sus gustos pueden ser unos, a la hora de llegar a dirigir la idea de juego puede cambiaría.

Publicidad

Dijo que lo seduce el estilo de juego del Barcelona, pero confesó que debe esperar a ejercer para poder analizar todas las variantes y poder empezar a diseñar una idea de juego que lo caracterice en su carrera como director técnico.