‘Los Increíbles’: padre e hijo se convirtieron en campeones imbatibles por amor

Óscar Caro y su hijo Luis David Caro

protagonizan una impactante historia de amor familiar que se encuentra en las páginas de un conmovedor libro titulado ‘Los Increíbles’.

No deje de leer: ¿Cómo encontrar la felicidad en cosas pequeñas?

En entrevista con Mañanas BLU, Óscar Caro contó la forma en que la vida le cambió con el nacimiento de Luis David, su hijo menor, que sufrió una serie de dificultades de salud que le ocasionaron una parálisis cerebral a los seis meses de su nacimiento.

Publicidad

La historia de ‘Los Increíbles’ surgió cuando Óscar Caro decidió participar en una competencia de 10 kilómetros en compañía de su hijo, luego de la cual el pequeño quedó sumamente animado.

“Empezamos corriendo una 10K aquí en Bogotá, hace más de tres años. La empezamos haciendo como una cuestión recreativa, por sacar a pasear al niño”, contó.

“Los que realmente lo iban a llevar eran mi hermano y mi papá que ellos sí han corrido maratones y han sido deportistas siempre, lo que pasa es que ese tema de uno de padre de no dejar su hijo y además teniendo en cuenta la situación de él, terminé corriendo los 10 K con él. Eso sí no me pregunten cómo estuve la siguiente semana, porque yo de deportes nada. Y ahí en adelante empezó todo este proceso”, relató.

Publicidad

Poco después, la historia se repitió y empezaron nuevos retos: media maratón y hasta Triatlón.

“Toda la familia es un equipo”, contó Óscar Caro .

Publicidad

Escuche aquí la entrevista copmpleta en Mañanas BLU, con Camila Zuluaga: