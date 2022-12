Los técnicos de lujo que arrancan una nueva temporada en Inglaterra

Pep Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte, Jürgen Klopp, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, Ronald Koeman y Claudio Ranieri son algunos de los técnicos que forman esta constelación de entrenadores que se sentarán en los banquillos de la liga más competitiva del mundo este próximo curso.



Guardiola, que afronta su primera experiencia en Inglaterra tras brillar en España y Alemania; Mourinho, quien confía en resarcirse en Old Trafford de su abrupto adiós a la Premier en diciembre del año pasado (fue despedido en el Chelsea), y Conte, llegado tras dirigir a la selección italiana, han sido los últimos grandes nombres en unirse a este abanico de preparadores de primer nivel mundial.



El veterano Arsene Wenger, inquilino del banquillo del Arsenal desde hace algo más de 20 años, Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Claudio Ranieri (Leicester City, el vigente campeón), Slaven Bilic (West Ham), o Ronald Koeman, que esta campaña ha cambiado el Southampton por el Everton, son algunos de los técnicos de prestigio que ya dirigían en la categoría reina del fútbol inglés.



Sin embargo, de los grandes nombres ninguno es inglés, y es que el entrenador local brilla por su ausencia en la Premier.



Sólo tres se sentarán en un banquillo la campaña que se aproxima: el joven Eddie Howe en el sorprendente Bournemouth, Sean Dyche, que vuelve a la élite con el Burnley, y Alan Pardew, que sigue a los mandos del pujante Crystal Palace.



Uno de los habituales por detrás de la línea de cal en la liga, el veterano Sam Allardyce, ya no estará, puesto que ha dejado el Sunderland para tomar las riendas de la selección inglesa.



De los 19 banquillos confirmados -el Hull City, a un día de su debut todavía no tiene entrenador- tan sólo seis lo ocuparán técnicos británicos: además de los tres ingleses, están también los galeses Tony Pulis (West Brom) y Mark Hughes (Stoke) y el escocés David Moyes (Sunderland), quien regresa tras sus frustrados pasos por Manchester United y Real Sociedad.



Dos italianos (Antonio Conte y Walter Mazzarri, con Chelsea y Watford, respectivamente), dos españoles (Aitor Karanka, en el Middlesbrough, y Pep Guardiola, en el City) y un francés (Claude Puel, en el banquillo del Southampton), elevan a cinco el número de debutantes en el curso que se aproxima.



En uno de los veranos más movidos de los últimos años, siete fueron los cambios que hubo en los banquillos entre temporada y temporada.



Además de los mencionados Allardyce y Koeman, también hubo movimientos en el United -despidió a Louis van Gaal-, City y Watford -Manuel Pellegrini y Quique Sánchez-Flores se fueron de mutuo acuerdo-, Hull City -Steve Bruce se marchó poco antes del comienzo del curso-, y Chelsea y Everton -Guus Hiddink y David Unsworth no continuaron como técnicos interinos-.