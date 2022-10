Los únicos que cambian son los semáforos: Yuberjen Martínez

El medallista olímpico colombiano Yuberjen Martínez habló en El Camerino de Blu Radio y explicó que luego de su destacada participación en Río, su carrera ha tomado un tono más profesional.



“Todo es de oportunidades, a medida que va pasando uno va mirando, esto ya no es pelea amateur sino más profesional y así mismo trabaja uno”, dijo el púgil.



Martínez aseguró que pese al reconocimiento que ha logrado, sigue siendo el mismo que llegó a Brasil con ganas de obtener una medalla olímpica y de forma categórica aseguró: “Los únicos que cambian son los semáforos y yo no estoy para cambiar”.



Desde Argentina señaló que la participación en la serie mundial de Boxeo es una gran oportunidad de fogueo para seguir tomando forma de cara a lo que serán los combates que los llevarán a Tokio.



“Nos va a servir de mucha experiencia, nos va a ayudar mucho, pues esto nos sirve como preparación, conocer a nuestros rivales es algo maravilloso para nosotros”, señaló.



“Hay mucha responsabilidad, no solamente el pueblo colombiano tiene los ojos puestos en mí, sino los rivales, y no solo sobre mí sino en mis compañeros que vienen en el proceso”, concluyó.



