Marcelo me lo advirtió, aquí un día eres Pelé y al otro no juegas nada: Vinicius

Vinicius Jr llegó al Real Madrid como una promesa del club blanco, el brasileño fue fichado por su velocidad, regate y definición, pero el joven no ha podido demostrar su calidad y ha sido bastante criticado por la exigente afición madridista.

Vea aquí: Duró tres días: Johan Arango ya no jugará en Bolivia, ahora estará en Perú

Publicidad

En una entrevista para la revista brasileña Placar, el jugador de 19 años contó lo difícil que es jugar en el Real Madrid, manejar la presión y el ser el foco de atención de todo el mundo.

"Marcelo ya me había advertido: aquí un día eres Pelé y al otro no juegas nada. Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota", contó en una anécdota que tuvo con su compatriota Marcelo, el brasileño que a pulso ha logrado ser uno de los pilares del club blanco.

Publicidad

El joven jugador dio un parte de tranquilidad para calmar las críticas.

“Ya llegaran los goles”, dijo, mientras que por ahora se centra en mejor día a día y mantener su calma en el terreno de juego, algo que es visible cada vez que las cámaras lo captan, pues casi siempre está con una sonrisa.

Publicidad

Real Madrid ganó 0-3 en su visita al Getafe y quedó como líder momentáneo de La Liga, esperando el encuentro en el que el Barcelona enfrentará a su clásico local, el Espanyol.

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.