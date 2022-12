Mauricio Arboleda y su momento de revancha con Banfield de Argentina

Mauricio Arboleda se erigió como figura del equipo el pasado miércoles en el juego de Banfield ante Racing de Argentina que finalizó 0-0 en la Superliga Argentina. El portero volvió al arco después de esperar por un largo tiempo la oportunidad.

“No sé si es una revancha, confío mucho en mis condiciones, sé que tuve errores, pero como todo ser humano, nunca bajé los brazos, decidí quedarme en Banfield del cual estoy totalmente agradecido”, aseguró.

No ocultó su felicidad por la llegada de Julio Falcioni al equipo, entrenador que ya lo conocía desde tiempo atrás.

“Cuando me enteré que llegaba Julio me puse muy contento, sabía que iba tener la confianza, me toco esperar, nunca bajá los brazos, traté de estar bien para cunado llegara la oportunidad y ayer lo pude volver a hacer”, contó.

Arboleda ahora busca consolidarse en la nómina titular y tener una nueva oportunidad en la Selección Colombia.

