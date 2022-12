Me disculpe con Arboleda porque le pareció que ofendí a Banfield: Andrés Felipe Roa

El colombiano Andrés Felipe Roa estuvo en El Camerino hablando del golazo que marcó en el partido de Huracán frente a Banfield.

“No sé si es el mejor gol de mi carrera, pero si es uno de los más bonitos que hecho. Estoy contento porque pude marcar mi primer gol con huracán y espero que sea el inicio de muchos”, señaló Roa.

Publicidad

El gol del colombiano ha sido muy comentado en redes sociales y el jugador señaló que su gesto no fue “sobrado” como muchos dicen.

“Creo que esas jugadas no se piensan, son cosas que se dan en el momento. Se me ocurrió en el instante porque vi que el arquero se tiró y me salió. Uno no lo piensa”, añadió.

También indicó que tuvo la oportunidad de ofrecerle disculpas al arquero de Banfield que es colombiano por su gesto que, según él, fue malinterpretado.

“Me decía que no le podía hacer eso. Sin embargo, le dije que no fue con intención de ser sobrado, sino por hacer un lujo”, afirmó.

Publicidad

Asegura que el futbol argentino es bueno y que la intensidad es más alta y que en Colombia es un juego más pausado y amistoso.

Asimismo, responde a los halagos que le han hecho en Argentina a partir de su gol frente a Banfield.

Publicidad

“Desde que llegué me han brindado la confianza, me pasan la pelota y siempre me buscan para que el equipo pueda generar juego y eso me llena de mucha confianza”, añadió.

Sobre Gustavo Alfaro señaló que es un apoyo fundamental

“Después de cada partido tenemos charla y me dice en qué debo mejorar. Eso siempre ayuda”, manifestó Andrés Felipe.

Publicidad