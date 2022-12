Me pegaron fuerte: Rafael Carrascal sobre golpe que recibió de jugadores del Junior

Rafael Carrascal, volante estrella del América de Cali en la temporada 2019, habló con Blog Deportivo de BLU Radio sobre la alegría de haber alcanzado un título con la institución ‘escarlata’.

Carrascal aseguró que, a pesar que fue un año difícil, “con muchos sufrimientos”, todo terminó en alegrías.

“Estoy agradecido con Dios y con las personas que confiaron en mi para demostrar todo mi talento”, indicó Carrascal.

Aseguró que tuvo siempre esperanza con el equipo para poder alzar la copa de la Liga Álguila.

“Comenzamos a creer más en nosotros cuando clasificamos a los ocho, confiamos en el trabajo del profe Guimaraes y eso se vio reflejado durante la final también”, precisó.

No obstante, uno de los momentos más tensos del partido fue el agarrón que sufrió el volante americano por parte de hinchas del Junior.

Ante esto, Carrascal aseguró que todo se trató de un malentendido con el profesor Julio Comesaña y que no pensó que los jugadores del equipo rival le iban a pegar.

“Yo le digo al profe Comesaña que no insulte a Duván, que cualquiera comete errores, cuando veo que llegan los del Junior”, dijo.

“No pensé que me fueran a pegar, quizá iba a ser algo verbal, pero, de un momento a otro, sentí el ‘knockout’ que me mandó a la lona. Me pegaron fuerte”, precisó

Entre tanto, Carrascal indicó que todo quedó en la cancha y que ahora se prepara para continuar con el anhelo de ser llamado a la Selección Colombia.

“Sueño con la ‘Sele’ y seguiré trabajando fuertemente para esperar ese llamado”, puntualizó el volante.

