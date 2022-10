Me pidió dinero o se golpearía y me denunciaría por violencia de género: Villa

La colombiana Daniela Cortés denunció, a través de sus redes sociales, que el jugador de la Selección Colombia Sebastián Villa la golpeó en diferentes oportunidades, lo que de inmediato puso al delantero de Boca Juniors en el ojo del huracán en el que sería un grave caso de violencia intrafamiliar.

Entre tanto, desde América Tv en Argentina revelaron el detalle de la denuncia que, al parecer, realizó el jugador en contra de la colombiana, en el que relata que ella lo amenazó de golpearse a sí misma si no le daba una cantidad considerable de dinero y le costeaba un vuelo privado hacia Colombia.

Aquí el relato del correo en el que el jugador hace la denuncia contra su expareja:

“Fui transferido a Boca Juniors en 2018, quedándose ella viviendo conmigo en Buenos Aires un tiempo y otro en Colombia. Luego de un tiempo la relación comenzó a desgastarse y Cortés se quedó en Colombia, la idea era que viniera unos días para ver si la relación podía continuar, pero pasados unos días la situación se tornó insostenible, por cuanto Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiéndome sumas de dinero para que le entregue tanto aquí como en Colombia, de lo contrario, arruinaría mi carrera como futbolista. Creía que era un juego perverso.

Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 dólares en Colombia, juntamente con un pasaje de avión a Colombia en un vuelo privado de repatriación, de lo contrario, se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de género. Para evitar que la situación llegue a mayores, decidí el 23 de abril dejar de dialogar con Cortés y evitarla en la casa donde estaba cumpliendo la cuarentena, hasta que el 27 de abril me comenzó a agredir verbal y físicamente con patadas, por lo que hablé con mi compatriota Juan Fernando Quintero, quien me sugirió que, para evitar mayores problemas, me dirija a su casa, lo cual hice”, fueron las palabras de Sebastián Villa que reveló el medio argentino.

La modelo le habría exigido al jugador una suma de 100.000 dólares a manera extorsiva, además se habrían presentado una serie de agresiones de la mujer hacia el futbolista.

Sebastian Villa denunció a su pareja Daniela Cortes. Dijo que ella lo vivía extorsionando y agrediendo. En este momento se fue a vivir con su compatriota Juan Quinteros. En su presentación, el futbolista de Boca dijo que su pareja le exigía hasta 100 mil dólares a modo extorsivo. — Mauro Szeta (@mauroszeta) April 28, 2020

Sebastián Villa hizo una contradenuncia a su pareja por agresiones y extorsión. El jugador de Boca declaró que Daniela Cortés le habría exigido 100 mil dólares. En estos momentos el colombiano está viviendo en la casa de otro futbolista. Ahora todo queda en manos de la justicia. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) April 28, 2020

Entre tanto, desde Argentina se conoció el mensaje que el colombiano le envió a la plantilla de Boca Juniors en medio de la denuncia por maltrato intrafamiliar que actualmente vive Villa.

“Muchachos sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores, pero se los juro por mi madre, que está mal de salud, que en este tiempo no la he tocado, yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas, lo que se dice no es así”, fue el mensaje con el que Sebastián Villa se defendió frente a la plantilla de Boca.