Me siento muy orgulloso de ser colombiano: Egan Bernal

El ciclista Egan Bernal, en su natal Zipaquirá, lugar en el que recibió un homenaje por ser el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, se mostró muy orgulloso de sus raíces y de aportarle “algo a Colombia”.

“Me siento orgulloso de poder aportar algo a la sociedad y darles esperanzas a tantos niños y personas que tienen tantos sueños en su vida”, dijo.

"Todo lo que se hace con amor se puede lograr (...) La clave está en salir y disfrutarlo. A un niño no se le puede pedir más que montar en bicicleta": Egan Bernal y su mensaje a esos que sueñan con ser como él desde pequeños https://t.co/RNdrQKvGg9 #GraciasEgan 🇨🇴 pic.twitter.com/xwcI3LClnj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2019

Publicidad



Lea también: Colombia rinde homenaje a Egan Bernal en Zipaquirá

Añadió que solo hasta ahora está asimilando lo que logró en territorio galo y enfatizó que no será la primera y única vez.

“Ojalá que pueda marcar una nueva era, pero esto para mi no es un trabajo. De lo único que estoy seguro es que quiero seguir montando en bicicleta. Para mi no es un trabajo hacer seis o siete horas en bicicleta porque es lo que me gusta”, añadió.

Enfatizó en que, independientemente de que gane o no, lo importante es seguir siendo un ejemplo y de disfrutar lo que hace.

Publicidad

“Lo que quiero es seguir disfrutando de las cosas básicas de la vida, de la familia, de los amigos, de levantarse por la mañana y tomarse un café con una arepa”, manifestó.

Las declaraciones las hizo en la plaza de los Comuneros, en el centro de Zipaquirá, población ubicada a unos 46 kilómetros de Bogotá.

Publicidad

Escuche las declaraciones completas de Egan Bernal aquí: