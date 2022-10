Mi idea es ser la número uno del Ranking ITF: tenista colombiana Camila Osorio

La joven tenista Camila Osorio habló en El Camerino de Blu Radio sobre su actualidad deportiva y sus logros en los que va de la temporada 2018.

“Llevo jugados 3 torneos en Costa Rica, Colombia y Paraguay, quedé campeona en los tres torneos y sí me ha ido muy bien. Ahora estoy en semifinales del torneo en Brasil y estoy muy contenta con los resultados”, afirmó.

De igual forma, la tenista colombiana se refirió a su posición actual en el Ranking ITF —tabla ‘junior’—.

“En este momento estoy número seis del mundo, pero la idea es llegar a ser la número 1. Voy a empezar a jugar unos torneos profesionales para subir en el Ranking WTA”, añadió.

María Camila Osorio clasificó a semifinales del Banana Bowl, Brasilhttps://t.co/q9SF0UqQIf pic.twitter.com/07g3saEwxS — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) February 22, 2018

Asimismo, Osorio admitió cuáles son sus preferencias entre el tenis femenino y el masculino.

“A mí me gusta mucho, obviamente, el tenis femenino, pero me gusta más el masculino; admiro demasiado a Federer, en su momento, Serena Williams me gustaba mucho, era mi favorita”, mencionó.

Escuche la entrevista completa con Camila Osorio en el audio adjunto.