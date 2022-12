Murió el línea que no vio la 'mano de Dios' de Maradona en Mundial de 1986

El árbitro búlgaro Bogdan Dochev, uno de los jueces que no vieron la célebre "mano de Dios" de Diego Maradona en los cuartos de final del Mundial-1986, ha fallecido, anunció este jueves la Unión Búlgara de Fútbol.

Dochev era asistente del árbitro principal, el tunecino Ali Bennaceur, en el partido Argentina-Inglaterra (2-1) de los cuartos del torneo en México, en el que Maradona marcó con la mano.

"No me gusta hablar de +la mano de Dios+ ya que yo siempre fui honesto, digan lo que digan de mí", afirmó Bogdan Dochev, que siempre insistió que no vio la mano de Maradona, cuando cumplió 80 años.

Dochev dijo también que no quería reencontrarse con el 'Pibe de Oro': "me marcó para toda la vida, me acusaron, cuando yo no era culpable", afirmó.

Exfutbolista, Dochev fue árbitro internacional de 1977 a 1986. Ese partido del Mundial de México puso fin a su carrera internacional.