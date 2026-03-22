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Nairo Quintana anuncia su retiro: "Ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas"

Nairo Quintana no será capo en el inicio del Giro de Italia 2025
Nairo Quintana no será capo en el inicio del Giro de Italia 2025
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

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