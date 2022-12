Nairo se metió de dirigente y esa no es su función: Jorge Ovidio González

El nuevo presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González, habló con El Camerino sobre su elección en asamblea extraordinaria y su relación con Nairo Quintana.

Publicidad

González respondió a un comunicado emitido por las ligas de Bogotá, Boyacá y Magdalena donde consideran que en asamblea extraordinaria no se debería elegir al comité directivo de la Federación.

“Eso es un adefesio que se inventaron los que perdieron la aspiración a llegar a Fedeciclismo, pues durante la elección hubo presencia de la directora Jurídica de Coldeportes. Ella dijo que la citación de la asamblea estaba acorde a la ley”, señaló.

Publicidad

Con respecto al rol que pudo haber tenido Nairo Quintana al no estar de acuerdo con la elección de González, este afirmó que “el rol de Nairo no es un dirigente deportivo y este no es un tema de dirigentes deportivos, no de él”.

Publicidad

Asimismo, afirmó que no tiene roces con el ciclista colombiano porque “a Nairo solo lo hemos visto unas tres veces en la Federación”.

“Nosotros nunca hemos tenido ni un sí ni o un no, ni nada que tenga que ver con roces porque a él lo hemos visto pocas veces en la federación”, indicó.

Publicidad

También recordó que “yo a Nairo lo tengo desde niño, fui el primer dirigente que lo llevó a un mundial. Él es una persona muy buena, un joven tranquilo, pero se metió de dirigente y empezó a hacer una campaña con unos señores respetables, pero creo que ese no es su rol”.