Nicolás Mejía está a 14 puestos de ingresar al grupo de los 100 mejores tenistas del mundo. El colombiano, de 26 años, alcanzó la posición 114 del ranking ATP, la mejor de su carrera, tras disputar 31 torneos durante la temporada 2026.

El bogotano comenzó el año por fuera de los primeros 150 puestos de la clasificación mundial y durante la temporada consiguió dos resultados que no había registrado hasta entonces en su carrera como profesional. El primero de ellos fue en Wimbledon, donde ganó por primera vez un partido en el cuadro principal de un Grand Slam. Posteriormente, en el Masters 1000 de Canadá, consiguió su primera victoria en un torneo de esta categoría.

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“Me estoy preparando fuertemente para estar en el top cien y esa es una de mis metas el próximo año. Es una meta importante y ambiciosa, pero se puede conseguir y estoy trabajando para ello”, aseguró Mejía.

En la historia del tenis colombiano, ocho jugadores han logrado ubicarse entre los primeros 100 del ranking mundial masculino de individuales. Mejía, quien actualmente es el tenista colombiano mejor clasificado, buscará convertirse en el noveno en 2027. El deportista también explicó que uno de los aspectos en los que más trabajó durante el año fue la concentración. Para el bogotano, la preparación mental le permitió tener mayor regularidad durante la temporada y afrontar las exigencias del calendario, que incluye viajes y cambios de superficie.



Ingresar al top 100 también le daría al colombiano mayores posibilidades de acceder a los cuadros principales de los torneos del circuito ATP. Sin embargo, su objetivo no se limita a alcanzar esa posición en la clasificación mundial, sino también a mantenerse en ella. Para la próxima temporada, Mejía buscará darle continuidad a los resultados que le permitieron avanzar en el ranking durante 2026.