No hay plata en la federación para indemnizar a Rueda y él no renunciará: periodista de La Tercera

Colombia sigue a le expectativa de conocer si Reinaldo Rueda se convertirá en el entrenador de la Selección Colombia luego de la salida de Carlos Queiroz. En Blog Deportivo se revelaron las últimas novedades con respecto a la posible llegada del técnico.

“Si en la federación chilena lo quieren sacar tienen que pagarle la indemnización, o si se ponen de acuerdo, Reinaldo, que ya tiene vasta experiencia, si no tiene algo seguro y firmado con la federación colombiana, él no va a hacer ningún cambio, ya todo va por los cauces comunes, por los legales”, dijo Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo.

Por su parte, Cristian Barrera, periodista de La Tercera de Chile, aseguró que lo que se conversa a nivel de la federación chilena “es que algo tiene que haber entre Colombia y Rueda, aunque no es oficial”.

Sin embargo, el comunicador considera que la salida no será fácil. "No daría por hecho que sea tan fácil la salida de Rueda, tal vez la ANFP acceda en algún momento de bajar la cláusula, pero no lo veo fácil”.

“Existió la intención de cambiar la dirección técnica, pero no hay plata en la ANFP para indemnizar a Rueda, en ese sentido no ha habido cómo llegar a un acuerdo para que cada uno tomara un camino distinto”, agregó.

La Selección Colombia sigue a la espera del nombramiento del nuevo técnico para los próximos partidos ante Brasil y Paraguay.