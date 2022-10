Nunca pensé en tirar la toalla: Falcao

“Fue muy emocionante el momento crítico del partido en un lugar que significa mucho para mí, por el paso que tuve en Inglaterra(...) Ese tipo de goles son siempre los que más disfruto, pude hacerlo y darle esta alegría a los hinchas y los colombianos”, dijo. (Vea también: Gol de Falcao ante Manchester City, candidato al mejor de la semana en Champions ).

Frente a su mejoría en el campo, después de pasadas lesiones, el futbolista aseguró que solo le faltaba continuidad en el campo, la cual no había tenido en años anteriores.

“Después de hacer goles el futbolista no se olvida y es algo que todos llevamos por dentro (…) La cirugía y la etapa de recuperación quedaron atrás y es independiente del momento que estoy viviendo. Estoy bien, estoy sano, de jugar no se olvida uno y es algo natural que sale de adentro”, indicó.

El colombiano agregó que todo lo que está viviendo se lo debe a su buena fe, pues nunca la ha perdido, su persistencia y el apoyo de su familia.

“Fue más que algo malo como todos mencionan, fue una etapa de preparación en la que he crecido, no solo como deportista, sino como ser humano. Hoy me siento una persona más madura”, añadió.

El delantero además reveló que esta experiencia le sirvió para darse cuenta quiénes son sus amigos en realidad.

“Eso de que en las malas uno conoce quién está alrededor en mi caso pude ver y sentir ciertas actitudes que me sirvieron para identificar quiénes estaban y quiénes no y hoy valoro en haber pasado este tiempo para saber a quién dejar en entrar a mi círculo íntimo”, afirmó.

Así como también hablo de cómo fue su relación con Van Gaal y Mourinho.

“Van Gaal tomó decisiones en beneficio del equipo. Siempre lo respeté (…) La relación con Mourinho fue turbulenta por todo lo que pasó en Chelsea en esa temporada”, contó.

Finalmente, el ‘tigre’ dijo que aunque tuvo momentos difíciles nunca contempló dejar su profesión

“Uno quiere abandonar, pero creo que en el sentido de no estresarse tanto y disfrutarse un poco más la vida. La esperanza en Jesucristo me animó para fortalecer esa fe”, concluyó.

