Olimpia venció 2-0 a Santa Fe y pone un pie en la final de la Copa Libertadores

(65’) y de Juan Carlos (80’), los guaraníes vendrán a Bogotá para sellar su clasificación en el estadio El Campín.

Publicidad

En la primera etapa Olimpia intentó hacerse dueño del balón y logró varias llegadas al arco defendido por Camilo Vargas, pero la claridad nunca fue una de las cualidades del equipo paraguayo y, aunque fue más incisivo con remates directos de Fredy Bareiro y Wilson Pittoni, no logró abrir el marcador. Santa Fe, que no pudo realizar un remate directo en la primera etapa, logró contener a los locales pero sin embargo, la Omar Pérez y Wilder Medina no lucieron claros con el balón como en otros partidos.

El comienzo del segundo tiempo fue similar al término del primero, con muchos cortes en la mitad del campo, Olimpia con la posesión del balón y Santa Fe defendiéndose, pero sin claridad para los locales.

Publicidad

Sin embargo tras una buena jugada al minuto 64 Alejandro Silva quedó solo frente a Camilo Vargas, y aunque el mediocampista no logró definir, Vargas salió con imprudencia, se lo llevó por delante y el árbitro decretó penal. Herminio Miranda se encargó de cobrarlo y puso a los locales 1-0 arriba.

Publicidad

Olimpia a los 71 contó con una jugada clara que Fredy Bareiro no consiguió definir. Aunque el conjunto ‘Cardenal’ intentó llegar, a los 80 minutos una jugada por derecha de Eduardo Aranda, quien pasó a Silva para que éste con un pase atrás dejara solo a Ferreyra, quien solo tuvo que empujarla para poner el 2-0 al onceno paraguayo.

Olimpia continuó con el ímpetu y a los 85 contó con una posibilidad para aumentar el marcador por intermedio de Enzo Prono, pero Camilo Vargas logró contener con su pie el disparo del mediocampista. Al minuto 92 nuevamente los paraguayos tuvieron una opción clara con Matías Giménez, pero nuevamente Vargas logró salvar al equipo santafereño.

Publicidad

Santa Fe no podrá contar con Gerardo Bedoya para el partido de vuelta en el estadio El Campín, el volante fue expulsado junto a Juan Manuel Salgueiro al finalizar el primer tiempo.

Publicidad

Leyder Moque.