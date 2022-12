¡Orgullo! Mariana Pajón gana su segundo oro en los Bolivarianos

Mariana Pajón, bicampeona olímpica de ciclocrós, confirmó su poderío al imponerse en la prueba por series este sábado en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, donde su compatriota Carlos Ramírez se adjudicó la presea dorada en masculino.



Pajón derrotó esta vez a la ecuatoriana Doménica Azuero, medalla de plata, y a la venezolana Stefany Hernández, bronce.



La colombiana, que en la jornada anterior consiguió el oro en la contrarreloj, de nuevo dio una gran exhibición ante sus rivales, a las que se impuso en cada una de las mangas clasificatorias, que empezaron a disputarse con dos horas de retraso por la intensa lluvia de la víspera.



"Estos dos oros son muy importantes para mí. Asumí esta competencia como si fueran unos Olímpicos, y así se vivió. Tuve la misma responsabilidad y entrega. Nos adaptamos a la pista después de la lluvia y sacamos fuerzas", declaró a periodistas la múltiple

campeona.



Hernández, medalla de bronce en la olimpiada de Río 2016, no consiguió mostrar sus credenciales con sus resultados, pues en las dos pruebas en las que compitió fue sorprendida por Azuero y no tuvo opción ante Pajón.



"Vengo de una lesión de rodilla y estoy muy contenta con las dos platas. Corrí junto a dos medallistas olímpicas, y fue realmente dura la competencia", dijo a Efe la ecuatoriana.



En varones, la presea dorada fue para el medallista olímpico Carlos Ramírez, luego de un segundo lugar en la contrarreloj del

viernes que lo dejó fastidiado.



La plata fue para el ecuatoriano Alfredo Campo y el bronce quedó en manos del colombiano Diego Arboleda, quienes fueron protagonistas

también en la fase de clasificación. "Sabía que podía estar en lo más alto del podio. Me llevo una alegría porque sentí todos los gritos del país", expresó Ramírez a periodistas.