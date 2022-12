‘Pacho’ Santos me pidió que le ayudara con su hijo en Santa Fe: Eduardo Méndez

Eduardo Méndez, nuevo presidente de Independiente Santa Fe, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar de su nuevo reto al frente del cuadro capitalino, hundido en una severa crisis deportiva desde el semestre anterior, y las críticas que ha recibido su nombramiento por parte del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.

En un juego de palabras, ‘Pacho’ Santos se refirió a Méndez como el “ex preso rojo”, haciendo referencia a que el nuevo dirigente del conjunto ‘cardenal’ tuvo líos con la justicia en Estados Unidos, algo que calificó como “una vergüenza”.

Un ex preso rojo, Eduardo Mendez, es el nuevo presidente de @SantaFe Que vergüenza. Ojalá la UIAF y Coldeportes por fin le metan mano a ese equipo. — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 2, 2019

En diálogo con Mañanas BLU, Méndez manifestó que ha visto a ‘Pacho’ Santos en el estadio El Campín y en alguna oportunidad cuando él mismo se acercó a pedirle que le ayudara con su hijo Benjamín para que el joven pudiera jugar en Santa Fe porque “él quería que su hijo fuera jugador”.

“(A ‘Pacho’) Lo vi en las instalaciones de la sede que queda en la calle 63, cuando yo era presidente. Fue y me pidió el favor de que le recibiera a su hijo Benjamín y que jugara en Santa Fe, que él quería que su hijo fuera jugador. Era una de las pasiones que tenía”, aseguró.

Agregó que Benjamín Santos entrenó con el equipo, pero que no recuerda si alcanzó a jugar con la camiseta santafereña como profesional.

“El joven (hijo de ‘Pacho’ Santos) estuvo acá y entrenó con Santa Fe. Duró un buen tiempo con el equipo profesional, no con el sub-20 ni nada, sino con el profesional”, recalcó el nuevo dirigente del conjunto capitalino.

“Yo nunca he tenido problemas con él (Santos). De pronto está incómodo por mi problema (judicial en el pasado) y no quiere que yo sea presidente de Santa Fe. No voy a entrar en ninguna controversia con él, que es un personaje importante en el país”, declaró.

Méndez reconoció que le dolieron las palabras del embajador Santos, pero que está tranquilo porque enmendó su error, pagó por él y ahora tiene la cabeza en alto y trabajará por el bien del equipo rojo de la capital.

“Mi proceso se llevó por una obstrucción a la justicia. Había un señor que estaba evadido, algún funcionario del CTI me pidió el favor que se lo ubicara y le dijera que lo estaban siguiendo y la justicia americana lo tipifico como una obstrucción”, indicó.

En ese sentido, precisó que pagó 30 meses de prisión en Estados Unidos y que desde hace 10 años está en Colombia y, desde entonces, no ha cometido ningún error.

Lo deportivo

Frente a su nueva dirigencia al frente de Santa Fe, Méndez aseguró que hará todo lo posible para que el equipo salga del bache deportivo en el que se encuentra.

“Solucionaré algunos problemas económicos y deportivos que presenta la sociedad”, sentenció el nuevo presidente del ‘león’.

Finalmente, frente a la continuidad de Patricio Camps, entrenador del cuadro rojo, aseguró que habrá que esperar lo que pase en las próximas fechas para tomar una decisión definitiva.

